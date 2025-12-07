Los sondeos indican que el europeísta liberal Ciucu será el próximo alcalde de Bucarest

Las encuestas de los institutos CURS e Inscop Research, publicadas por varios medios rumanos, le dan a Ciucu entre el 31,7 y el 32,7 % de los votos, muy por delante del socialdemócrata Daniel Baluța, con entre el 26,1 y 26,3 % de los votos.

Tercera en las encuestas, con una diferencia todavía mayor, es Anca Alexandrescu, del opositor partido ultraderechista AUR, con entre el 20,3 y 21,1 % de los votos.

De confirmarse estos resultados, los candidatos de la coalición liderada por Ilie Balojan (PNL), habrían evitado una victoria ultraderechista, que hubiera causado con toda seguridad grandes tensiones en el seno de la alianza gobernante.

Las elecciones para alcalde de Bucarest se deciden en una sola vuelta, con lo que el aspirante más votado se convierte automáticamente en próximo regidor de la capital rumana.

Según las proyecciones publicadas, menos del 33 % de los habitantes de Bucarest acudió a las urnas.

Los habitantes de Bucarest debían escoger a un nuevo alcalde para reemplazar al anterior edil, Nicușor Dan, quien desde mayo pasado es presidente de Rumanía.

“Quiero enviar un mensaje de unidad a los partidos de la coalición gubernamental, sobre todo a los de centroderecha", dijo el Ciucu, mientras que sus adversarios pidieron a sus seguidores que esperen al recuento final.