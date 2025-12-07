Más de 8.500 militares ucranianos se han adiestrado en España desde noviembre de 2022

La instrucción se desarrolla en el marco de la misión de asistencia militar de la Unión Europea en apoyo de Ucrania, que tiene como objetivo complementar las capacidades de las Fuerzas Armadas ucranianas, y sus contenidos son muy diversos, informó el Estado Mayor de la Defensa español (EMAD).

Así, los militares ucranianos han recibido desde formación básica, hasta cursos específicos de apoyo aéreo próximo, ingeniería de combate, desminado, derecho internacional humanitario, producción de información geoespacial, medicina hiperbárica o drones.

Según el jefe de Estado Mayor de la misión de la UE en España, el teniente coronel Juan José López, la aportación española supone el 10 % del total del personal ucraniano instruido, "lo que demuestra la seriedad con que España afronta sus compromisos internacionales", informó el EMAD.

Esta misión fue aprobada por el Consejo Europeo el 17 de octubre de 2022 con el objetivo de reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas para defender la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y disuadir y responder a posibles futuras ofensivas militares de Rusia y otros agresores potenciales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todas las actividades de la misión se desarrollan en suelo de la UE y, hasta ahora, participan en ella 24 estados miembros.