Nobel Economía: "Europa puede permitirse crecer menos porque es un continente rico

"Lo que le digo a mis colegas europeos cuando sacan el tema de la ralentización económica europea es 'dejad de preocuparos por el crecimiento y divertiros'", así de tajante se ha mostrado uno de los galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2025, el historiador económico Joel Mokyr.

La Academia sueca de las Ciencias ha celebrado esta mañana una rueda de prensa con los galardonados con los Premios Nobel de Física, Química y Economía, en la que el historiador económico de la Universidad estadounidense de Northwestern, en Illinois, ha sido el máximo protagonista de un encuentro muy centrado en preguntas económicas.

El historiador comparte el Nobel de Economía con el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt por explicar cómo se produce el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico.

Mokyr, nacido en Holanda pero de nacionalidad estadounidense e israelí, lo explicó a través del periodo 1750-1914, año en que se inició la Primera Guerra Mundial; mientras que el francés Aghion y el canadiense Howitt presentaron un modelo matemático en 1992 que explicaba la destrucción creativa generada por la innovación.

Los tres han coincidido en que tras la ralentización del crecimiento en Europa no hay una causa simple. Aghion ha abogado por la necesidad de un mercado común real europeo y por el desarrollo de un ecosistema transfronterizo para la innovación europea.

"Las reglas del juego están muy divididas entre países, y así no vamos a ninguna parte como región", ha añadido.

En el encuentro con los medios han estado también los ganadores del Nobel de Física 2025, John Clarke, Michel Devoret y John Martinis, por demostrar que dos propiedades de la mecánica cuántica podían observarse en un sistema lo suficientemente grande como para ser visto a simple vista. Con ello, sentaron las bases para fueran posibles los actuales intentos de construir un ordenador cuántico.

En la categoría de Química, estaban presentes el japonés Susumu Kitagawa y el jordano afincado en Estados Unidos, Omar Yaghi, que comparten el galardón con el británico Richard Robson, por descubrir las estructuras metal-orgánicas (MOF en inglés) gracias a las cuales se han desarrollado nuevos materiales para aplicaciones fundamentales para solventar la crisis ambiental, como la captura de carbono.

Los galardonados en Física y Química han coincidido en destacar la importancia de la ciencia básica por la que han sido premiados, y han recordado que "solo apostando por ella podremos llegar a las aplicaciones innovadoras que hoy mejoran nuestras vidas".

En la rueda de prensa de los galardonados con premios Nobel en las categorías de Economía, Física y Química solo se han sentado hombres. Ninguna mujer ha logrado estos premios en 2025.

Los tres premiados en cada categoría se repartirán 11 millones de coronas suecas (casi un millón de euros al cambio actual, algo más de un millón de dólares), y recibirán el galardón en una ceremonia que tiene lugar el próximo 10 de diciembre en Estocolmo.