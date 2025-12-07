Olímpico Jossimar Calvo es herido en atentado que dejó dos policías muertos en Colombia

Las autoridades atribuyeron la detonación, que ocurrió la madrugada de este domingo en el Anillo Vial Oriental, que conecta a Cúcuta con el municipio de El Zulia, a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Calvo es considerado uno de los mejores gimnastas de Colombia. Su trayectoria incluye múltiples medallas en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Compitió en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde fue décimo en la final individual general.

Además, fue campeón mundial en Bélgica en 2013 y logró un oro en la Copa Mundo de Incheon, Corea del Sur, en 2014, entre otros resultados de gran valía para la gimnasia colombiana.

El exentrenador de Calvo, Jairo Ruiz, informó hoy a periodistas que el deportista, de 30 años, "no tiene heridas que sean de peligro".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La pareja de Calvo, quien lo acompañaba en el vehículo, sufrió una laceración en un pómulo sin gravedad. Ambos fueron atendidos en un centro médico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, el presidente de la Liga de Gimnasia de Norte de Santander, Jairo Cadena, hizo un llamado a los actores del conflicto para que respeten la vida.

"No tenemos nada que ver en este conflicto. Somos personas de trabajo que cada día nos levantamos buscando la forma de servirle a la Patria. Me duele profundamente que uno de nuestros alumnos haya sufrido este percance", dijo Cadena, quien pidió que en esta Navidad permitan que todos pasen en unión con sus familias.

La activación de la carga explosiva, atribuida por las autoridades al ELN, cobró la vida de dos policías en la vía Anillo Vial Oriental, que conecta a Cúcuta con el municipio de El Zulia.

Allí fueron asesinados Franklin Guerrero y Jairo Holguín mientras se desplazaban en sus motocicletas de servicio por el lugar.

"Es un hecho que repudiamos todos los cucuteños y nortesantandereanos. Son retaliaciones por acciones efectivas realizadas por nuestra fuerza pública contra el ELN", dijo el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo.

Casi simultáneamente al atentado con la carga explosiva se reportó un hostigamiento contra el Comando de Acción Inmediata (CAI) en Villa del Rosario, cerca del puente internacional Simón Bolívar, que conecta a ese municipio del área metropolitana de Cúcuta con San Antonio del Táchira, en Venezuela.

Hombres armados con fusiles atacaron la instalación policial, dejando dos policías heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de la región.