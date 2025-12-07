ONU esperanzada por regreso gradual de barcos a canal de Suez, pero aún falta consolidar

"Sí, estamos esperanzados de que el cese al fuego de los hutíes, dicho por ellos, realmente haga que el canal de Suez vuelva a ser lo que teníamos antes", dijo en los márgenes del Foro de Doha, donde la costarricense ha participado.

Apuntó que ya han visto "algunas señales" en la mejora del tráfico por la vía que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, ya que el tránsito por el canal de Suez "había bajado un 70 %" desde el inicio de los ataques de los hutíes tras el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, en octubre de 2023.

"Hoy en día está al 63 %, y esta es una diferencia importante", por lo que Grynspan se mostró "optimista".

Ante una perspectiva de que se puedan abaratar los costes de numerosos bienes en diferentes sectores que son transportados en barcos para el año que viene, Grynspan cree que "especialmente las aseguradoras son cuidadosas, pero si pasa el tiempo y efectivamente no vuelve a haber ataques, poco a poco volverá la confianza".

"Es un buen inicio, pero necesitamos consolidarlo", zanjó.

El pasado 25 de noviembre, la Autoridad del Canal de Suez anunció el regreso gradual de las navieras danesa Maersk y la francesa CMA CGM a esta vía, después de que desviaran sus rutas alrededor de África para evitar el paso por la zona de conflicto.

Desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza, los rebeldes hutíes del Yemen han efectuado cientos de ataques contra barcos comerciales en el mar Rojo, el Arábigo y el estrecho de Bab al Mandeb para dañar económicamente a Israel, lo que obligó a muchas navieras a cancelar su tránsito por el canal de Suez.

Esto redujo en un 62 % los ingresos del Canal en los últimos dos años, lo que supuso una pérdida de cerca de 9.000 millones de dólares, según indicó a mediados de octubre el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty.

La semana pasada, la UNCTAD afirmó en un informe que el crecimiento del PIB mundial en 2025 y 2026 se ralentizará tres décimas frente al 2,9 % del pasado año y alcanzará un 2,6 % debido a la presión que el comercio y la inversión sufren por la volatilidad financiera y la incertidumbre geopolítica.