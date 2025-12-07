R.Dominicana detiene 4 personas en relación con muerte niña haitiana en excursión escolar

La niña falleció el 14 de noviembre en una hacienda en el municipio de Gurabo, en la provincia de Santiago (norte), mientras participaba de una excursión de su colegio. Las informaciones preliminares afirman que murió ahogada.

Las personas arrestadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

El Ministerio Público "tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas", indicó la institución en un comunicado difundido la noche de este sábado.

Además, la Fiscalía señaló que hubo" negligencia extrema" por parte de las cuidadoras que tenían la obligación del cuidado de la niña haitiana, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, calificó el martes de "penoso" lo sucedido a la niña haitiana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Realmente es una situación muy penosa y lo que nosotros esperamos es que lo antes posible salga a la claridad qué fue lo que realmente sucedió, porque sabemos que es un dolor muy profundo para su madre y para sus familiares. Todo el pueblo dominicano necesitamos saber qué fue lo que sucedió", dijo Peña.

La indignación por este caso ha ido creciendo al ser visto como exponente de la situación que viven los haitianos en República Dominicana, con organizaciones como Amnistía Internacional (AI) que ha señalado en el pasado que las políticas migratorias dominicanas están arraigadas en el racismo, resultando en perfilamiento racial y negación de servicios básicos como la salud, según un protocolo que condiciona la atención médica al estatus migratorio.

Asimismo, acusa al Estado dominicano de privar arbitrariamente de nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, dejándolos en situación de apátridas.

En octubre de 2024, el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó la deportación "masiva" de los haitianos indocumentados que residen en el país, para "reducir" el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas, con más de 180.000 deportados en lo que va de año.