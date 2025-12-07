Ucrania afirma haber recuperado de manos rusas un pueblo en la región de Dnipropetrovsk

La 67.º Brigada Mecanizada informó de la liberación a través de su cuenta de Facebook y aseguró que gracias a "sus acciones coordinadas y precisas y su valiente ejecución", los soldados consiguieron expulsar al enemigo del pueblo y "limpiarlo de invasores".

El pasado 21 de noviembre los rusos habían anunciado la toma de Tije y Vidradne en la región de Dnipropetrovsk.

Por otro lado, la plataforma de análisis ucraniana DeepState informó este domingo de que las fuerzas rusas han avanzado cerca de dos localidades en las regiones de Donetsk y Zaporiyia.

Se trata de la aldea de Yampil, en el distrito de Kramatorsk, y del pueblo de Solodke, en el distrito de Polohi.

Según el Estado Mayor del Ejército ucraniano, durante el sábado se produjeron 161 combates directos, con el mayor número de ellos concentrado en el frente de Pokrovsk en Donetsk, donde los rusos lanzaron 45 asaltos.

Rusia anunció la conquista de Pokrovsk el pasado martes, pero según informó hoy el Mando Este del Ejército ucraniano, las fuerzas de Kiev siguen atrincheradas dentro de la ciudad, donde realizan operaciones de búsqueda y asalto para eliminar a los soldados enemigos.

El Ministerio de Defensa ruso informó este domingo de la toma de la localidad de Rivne (Rovnoye, en ruso), en la región de Donetsk y afirmó que sus efectivos limpian de enemigos la localidad de Hrishine, a unos cinco kilómetros al noroeste de Pokrovsk.