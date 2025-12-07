Un enfrentamiento en el norte de México deja a cinco presuntos delincuentes muertos

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó de los hechos derivados del Operativo Muralla, que permitió la ubicación de los integrantes de la presunta organización criminal que al ser sorprendidos agredieron a los uniformados.

Los policías repelieron la agresión y en el intercambio de fuego cinco presuntos delincuentes perdieron la vida.

Las autoridades informaron también del aseguramiento de una camioneta, cinco armas largas, diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico, de acuerdo con información preliminar.

En los sucesos una persona que presuntamente se encontraba secuestrada fue rescatada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado viernes, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, ofreció el recuento mensual de los logros del Operativo Muralla, que tiene por finalidad contener el avance del crimen organizado en la zona metropolitana del estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que durante el mes de noviembre gracias al operativo se logró la detención de 279 personas, se aseguraron 52 vehículos y 13 armas de fuego.

Desde el 5 de febrero, cuando inició la Operación Frontera Norte acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar la “invasión” de migrantes y de drogas y así evitar la imposición de aranceles del 25 % a productos nacionales, México ha detenido a 9.735 personas, y ha asegurado 7.258 armas de fuego.