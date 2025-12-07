Un grupo de militares dice haber tomado el poder en Benin, donde reina la confusión

En un comunicado leído en la televisión pública en la capital, Cotonú, los militares dijeron hablar en nombre del Comité Militar para la Refundación de la República.

"El Comité deliberó y decidió lo siguiente: El Sr. Patrice Talon es destituido de su cargo de Presidente de la República. El Teniente coronel Tigri Pascal es nombrado Presidente del Comité Militar para la Refundación de la República, con efecto a partir de hoy en Cotonú", aseguraron los uniformados.

La situación es confusa porque una fuente cercana al Ejército beninés, que solicitó el anonimato, dijo a EFE que las fuerzas leales a Talon han recuperado el control e indicó que el presidente se encontraba a salvo.

Sin embargo, esa fuente no proporcionó detalles sobre el paradero del jefe del Estado ni sobre la magnitud exacta de los enfrentamientos que supuestamente tuvieron lugar en la capital.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la Embajada de Francia señaló que "se han reportado disparos en Camp Guezo, cerca de la residencia del Presidente de la República".

"Por motivos de seguridad, les invitamos a permanecer en sus domicilios hasta nuevo aviso, mientras la situación se aclara por completo", añadió la legación francesa en un mensaje dirigido a sus nacionales.

Igualmente, la Embajada de Estados Unidos indicó que está "monitoreando los informes de tiroteos en Cotonú, así como los datos no confirmados de un golpe de Estado por parte de militares".

En un comunicado, la misión diplomática estadounidense recomendó a sus nacionales evitar "la zona, especialmente Cotonú y las áreas cercanas al complejo presidencial".

Tras llegar al poder en 2016, Talon, reelegido presidente en 2021, lanzó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, pero sus críticos le reprochan que ese impulso conllevó la erosión de una democracia considerada modélica en el pasado.

Dos de los principales adversarios del jefe de Estado, Joël Aivo y Reckya Madougou, siguen encarcelados después de ser condenados a diez y veinte años de prisión, respectivamente, a finales de 2021.

Benín tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026.

El ministro de Economía y Finanzas de Benín, Romuald Wadagni, ha sido designado candidato presidencial para los comicios por la coalición oficialista de Talon, de 67 años y quien no optará a la reelección al agotar los dos mandatos de cinco años previstos por la Constitución.