Un helicóptero búlgaro abastece a la tripulación del buque ruso atacado por Ucrania

Según informaron a EFE fuentes del Ministerio de Defensa de Bulgaria, país miembro de la OTAN, se está preparando un operativo de rescate para evacuar a los diez marineros a bordo en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.

El 'Kairos', registrado en China y considerado parte de la “flota fantasma” de Rusia dedicada al tráfico ilegal de petróleo, fue atacado por Ucrania el pasado 28 de noviembre en el estrecho del Bósforo mientras navegaba hacia el puerto ruso de Novorossiysk, en la parte oriental del mar Negro.

El buque, que sufrió daños en el casco y un incendio a bordo, acabó varado en aguas búlgaras cerca de la ciudad costera de Ahtopol, en el extremo occidental del mar Negro.

Según explicó hoy el ministro del Interior búlgaro, Daniel Mitov, a la cadena privada bTV, el buque no representa por ahora ningún peligro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Está anclado y se encuentra en condiciones estables. Se han preparado dos remolcadores para llevarlo a un lugar seguro”, señaló el ministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que los diez tripulantes aseguraron esta mañana que se encuentran en buen estado físico y psicológico.

El operativo de remolcado y la evacuación de los marineros no pudieron ser realizados hoy por tercer día consecutivo debido a los fuertes vientos y olas, que alcanzan entre 5 y 6 metros de altura.