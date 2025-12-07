Zelenski anunció que el ataque ruso de esta noche ha causado víctimas civiles

"Trágicamente, murieron personas en Sloviansk y en la región de Cherníguiv", escribió en X sin especificar el número exacto de víctimas de los ataques, que según dijo causaron daños en siete regiones del país.

"Tan sólo esta semana, Rusia lanzó más de 1.600 drones de ataque, alrededor de 1.200 bombas aéreas guiadas y casi 70 misiles de varios tipos contra Ucrania. Los blancos principales de estos ataques son las infraestructuras que hacen funcionar la vida cotidiana", aseguró el presidente.

Zelenski afirmó que la prioridad del apoyo militar que requiere Ucrania en estos momentos es clara y reclamó "más sistemas de defensa aérea y misiles y más apoyo para nuestros defensores".

Por su parte, el Ministerio de Energía anunció que en el ataque nocturno ruso han sido golpeadas instalaciones energéticas en la región de Poltava (oeste), en particular en la ciudad de Kremenchuk, y en la región de Cherníguiv (norte).

El Ministerio explicó que las labores de reparación para restablecer el suministro a los consumidores afectados se están produciendo a contrarreloj y recordó que se mantienen los cortes planificados de corriente en todo el país como parte de las medidas de racionamiento de energía.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 175 de los 241 drones y cuatro de los cinco misiles lanzados por Rusia en la noche del sábado al domingo, según el parte matinal de la Fuerza Aérea ucraniana.

En total, fueron detectados 241 drones de ataque de tipo Shahed y Gerbera, lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Orel, Milérovo y Primorsko-Ajtarsk, así como desde la Crimea ocupada.

Las fuerzas rusas también lanzaron tres misiles aerobalísticos de tipo Kinzhal, desde la región rusa de Tambov y dos misiles balísticos Iskander-M desde la de Kursk.

Se contabilizaron 65 impactos en 14 emplazamientos distintos, concluyó el parte.