A la cárcel tres capturados por blanquear millonarios fondos de narcos en Colombia

Simultáneamente, fueron ocupados para extinción de dominio 114 bienes, entre ellos 99 inmuebles y nueve sociedades, valuados en más de 70.000 millones de pesos (unos 18,2 millones de dólares). Estos bienes están ubicados en varios lugares de Colombia, añadió la Fiscalía en un comunicado.

La investigación de la Fiscalía permitió establecer que la organización delictiva enviaba cargamentos de cocaína camuflados en contenedores que transportaban frutos secos y bananos, o en lanchas rápidas, haciéndolos llegar a Centroamérica y, de allí, a Estados Unidos.

Para blanquear y dar apariencia de legalidad, la red creó sociedades ficticias en sectores como logística portuaria (específicamente en la producción de estibas utilizadas para el transporte de banano), hotelería e inmobiliario, a través de las cuales lavó 53.000 millones de pesos (13,8 millones de dólares).

El jefe del entramado es Jorge Fuentes, dedicado a la exportación de frutas e inversiones deportivas en la región del Urabá y Medellín, capital del departamento de Antioquia.

También se le sindica de ser "uno de los máximos responsables del sostenimiento financiero del 'Clan del Golfo' desde el 2011".

Actualmente, Fuentes está preso en la cárcel La Picota de Bogotá, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, que lo solicitó por narcotráfico.

Los tres colaboradores de Fuentes fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Apartadó, Antioquia.

En los procedimientos se recolectó información financiera que evidencia el pago de nómina, la distribución de los recursos ilícitos entre las personas naturales que hacían parte del modelo de lavado de activos y las inversiones que realizaban en inmuebles para ocultar el origen ilícito del patrimonio derivado del narcotráfico.

La Fiscalía imputó a los tres capturados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Por su parte, un juez penal de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad.