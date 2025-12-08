Activistas independientes confirman un nuevo feminicidio en Cuba, el número 40 en 2025

La nueva víctima es la estudiante de bachillerato Heidi García Orosco, de 17 años, quien supuestamente fue agredida mortalmente por su novio el pasado 5 de diciembre en su hogar de la localidad Alcancía, en el municipio Jovellanos, de la provincia Matanzas (oeste).

Las activistas denunciaron que en este caso se trata del asesinato de una adolescente, "una triste realidad que se repite cada año de víctimas en edades de la infancia".

Además enviaron condolencias a su familia, personas allegadas y a los estudiantes y profesores del preuniversitario donde la joven estudiaba.

En este nuevo informe las feministas reportan también 16 intentos de feminicidios y refieren que actualmente investigan un posible caso en la provincia Santiago de Cuba (este), dos en Camagüey (centro-este), dos en Artemisa (oeste), uno en Villa Clara (centro) y otro en la oriental Granma.

Estas plataformas insisten en pedir que se declare un "estado de emergencia por violencia de género" en Cuba. Su labor y la difusión de estos sucesos en medios no oficiales ha contribuido a ponerlos en foco.

De acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas, en 2024 el 76,8 % de los feminicidios fueron cometidos contra mujeres entre 15 y 45 años, y 17 de los 56 casos verificados ocurrieron en la franja de edad de 15 a 30 años.

A ello suman que el 55,4 % de los crímenes machistas que registraron el pasado año ocurrieron en viviendas de la víctima o compartidas con el agresor, como sucedió en este caso.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos 'feminicidio' o 'crimen machista' en los medios estatales.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales del pasado noviembre una oficina en La Habana para atender y asesorar jurídicamente a víctimas de violencia machista en Cuba,

El Gobierno cubano ha confirmado que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas. Asimismo en 2023 registraron 110 víctimas.

A mediados de este año aprobó un sistema nacional de "registro, atención, seguimiento y monitoreo" de la violencia machista en el país y anunció el lanzamiento de la campaña "No más", enfocada en la prevención y respuesta a la agresividad contra las mujeres.