Activistas y sindicatos piden revocar la participación de Bélgica en Eurovisión

La televisión belga francófona RTBF resolvió el pasado viernes que el país finalmente competirá en Eurovisión 2026, pese a la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de mantener a Israel en el concurso, que sí provocó la salida del certamen de España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda.

Por un lado, la organización activista SOS Gaza pidió este lunes en una carta abierta a la RTBF que reconsidere su decisión de participar en el certamen, y también a la VRT -la televisión belga neerlandófona- que no transmita el evento.

"No debemos proporcionar ninguna plataforma para encubrir crímenes de guerra ni exponer a millones de espectadores a la propaganda israelí", argumentó SOS Gaza.

Por otra parte, tras la decisión de la RTBF, el sindicato cultural CGSP y su homólogo neerlandés ACOD hicieron un llamamiento a todos los artistas y trabajadores culturales del país para que no participen en el festival y así boicotear la participación de Bélgica en la próxima edición del concurso, que se celebrará en Viena.

"La cultura y la música deben unirse y promover la solidaridad entre los pueblos, pero también deben condenar con firmeza las violaciones de derechos humanos y el autoritarismo", expresó el sindicato CGSP.

En el ámbito político, la oposición conformada por los partidos PS, PTB y Ecolo en la comunidad francesa de Bélgica habían instado a la RTBF a boicotear el concurso como protesta.

Tras el anuncio de la decisión, el líder del grupo PS, Martin Casier, la calificó de "extremadamente problemática" y exigió explicaciones; mientras que el PTB apremió a la radiodifusora pública a reconsiderar su postura, que calificó como "grave".

La televisión belga justificó en un comunicado que su participación "va acompañada de una postura clara para denunciar los obstáculos a la libertad de información, exigir la protección de todos los ciudadanos y periodistas y garantizar su presencia segura sobre el terreno", sin referirse específicamente a Israel o Palestina en el texto.

Además, defendió que la cobertura del evento durante el concurso "ayudará a recordar a la gente los desafíos y las tragedias que padecen estas poblaciones".