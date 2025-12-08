Alcalde electo de Nueva York instruye a inmigrantes sobre cómo actuar ante redadas de ICE

"El fin de semana pasado, ICE intentó realizar una redada en Canal Street y detener a nuestros vecinos inmigrantes. Como alcalde, protegeré los derechos de cada uno de los neoyorquinos. Y eso incluye a los más de 3 millones de inmigrantes que llaman a esta ciudad su hogar. Pero todos podemos hacer frente a ICE si conoces tus derechos", dijo el demócrata de 34 años.
Mamdani resaltó: "ICE no puede entrar en espacios privados, como tu casa, tu escuela o un área privada de tu lugar de trabajo, sin una orden judicial firmada por un juez".
"A veces, ICE te mostrará documentos que se parecen a una orden (de arresto) y te dirán que tienen derecho a arrestarte. Eso es falso. A ICE se le permite legalmente mentirte, pero tú tienes derecho a guardar silencio", continuó explicando Mamdani en su vídeo, a la par que mostraba los distintos tipos de documentos legales.
También detalló que se puede grabar a los agentes, siempre y cuando no se interfiera con el arresto.
"Los neoyorquinos tienen el derecho constitucional a protestar. Y cuando yo sea alcalde, protegeremos ese derecho. Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes, y yo lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes", concluyó el alcalde electo, que asumirá el cargo al frente de la Gran Manzana el próximo 1 de enero.