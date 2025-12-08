Alcalde electo de Nueva York instruye a inmigrantes sobre cómo actuar ante redadas de ICE

Nueva York, 8 dic (EFE).- El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que protegerá el derecho de los "más de 3 millones de inmigrantes" de la ciudad y explicó cuáles son los derechos de los extranjeros ante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un vídeo compartido en sus redes en las últimas horas.