Alemania condena el intento de golpe en Benin y pide prudencia a todas las partes

"Condenamos este intento de golpe y hacemos un llamado a todas las partes implicadas a actuar con prudencia. Esperamos que los responsables sean llevados ante la justicia en un procedimiento conforme al Estado de derecho", señaló el portavoz de Exteriores Martin Giese en una rueda de prensa ordinaria del Gobierno.

Indicó que el Ministerio de Exteriores sigue de cerca la situación con mucha atención, y subrayo que el Gobierno germano, cuya embajada en Cotonú sigue operando, permanece "solidario junto a la población".

El portavoz señaló que el intento de golpe frustrado de la víspera en Benin, al igual que la persistente crisis en el Sahel central muestra, "que la región está bajo presión".

"No diríamos que existe una desestabilización generalizada, porque en última instancia cada situación debe analizarse en su propio contexto. Sin embargo, lo que vemos (...) es que existen instituciones que funcionan" como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), que "reacciona y actúa conforme a sus protocolos", también en el caso de Benin.

Nigeria desplegó este domingo tropas terrestres y aviones de combate en el vecino Benín para ayudar a las autoridades a frustrar el golpe de Estado, informó la Presidencia nigeriana en un comunicado a última hora del domingo.

Esa nota se divulgó después de que la Cedeao informara de que ordenó el despliegue de tropas del bloque regional en Benín tras el frustrado golpe de Estado.

La fuerza regional está integrada por tropas de Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana.