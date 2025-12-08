Alemania rechaza críticas a UE, pero coincide en necesidad de fortalecer seguridad europea

"Rechazamos los tonos en parte críticos contra la UE. Las libertades políticas, entre ellas el derecho a la libertad de expresión, forman parte de los valores fundamentales de la Unión Europea. Consideramos que las acusaciones al respecto son más ideología que estrategia", declaró Sebastian Hille, portavoz adjunto del Ejecutivo alemán.

Agregó que Alemania discrepa también en varios puntos del análisis geopolítico, en particular en lo relativo a Rusia, que no es clasificada como una amenaza en el documento.

"Nosotros no compartimos esta valoración", dijo, y añadió que para Alemania está claro, y ese es el análisis consensuado con los socios de la OTAN, subrayó, que "Rusia es la mayor amenaza para la paz, la libertad y la estabilidad en Europa, y que el revisionismo militante de Rusia pone en peligro la seguridad euroatlántica en su conjunto".

Según el portavoz, "la amenaza de seguridad que representa Rusia es evidente", pues Moscú "ha devuelto la guerra a Europa con su guerra de agresión contra Ucrania".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, como socio y aliado cercano, Alemania trabaja con Estados Unidos de forma coordinada y con confianza, tanto a nivel bilateral como multilateral, especialmente en la OTAN y en relación con Ucrania, resaltó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En vista de los grandes retos en materia de política de seguridad, la cooperación transatlántica es y seguirá siendo de central importancia para nuestra seguridad común", añadió.

Al mismo tiempo, admitió que el Gobierno alemán comparte el análisis de Estados Unidos en muchos puntos, entre ellos, la idea básica de que Europa debe pensar su seguridad "de manera amplia".

En este sentido, aseguró, el documento estadounidense reafirma este enfoque que Alemania también impulsa con determinación en cuanto a que "Europa debe ponerse rápidamente en condiciones de garantizar su propia seguridad de manera significativa", lo cual implica eliminar dependencias unilaterales y diversificar, precisó.

En el informe de la estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de 33 páginas, la Administración de Donald Trump advierte del "borrado de la civilización" de Europa por sus políticas migratorias y la supuesta censura de la UE y pone en duda la capacidad de los países europeos para continuar como "aliados fiables" si no poseen economías y ejércitos "lo suficientemente fuertes".