Argelia acuerda con la OIEA desarrollar la energía nuclear para uso pacífico

El ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, y el director general de la OIEA, Rafael Mariano Grossi, conversaron además por videoconferencia sobre el desarrollo de los acuerdos alcanzados después de la visita oficial de este último al país magrebí el pasado octubre.

Las dos partes firmaron hoy una declaración conjunta que contempla "fortalecer" la asistencia técnica del OIEA a Argelia, en el marco del uso pacífico de la energía nuclear en sectores que incluyen "la generación de electricidad, la salud, la desalinización de agua de mar y la agricultura".

El pasado mes de julio, el OIEA organizó en Argel el primer taller nacional sobre derecho nuclear desde que el país adoptó una legislación integral para este sector en 2019, durante el cual se examinaron los instrumentos jurídicos nucleares internacionales relativos a la seguridad, la protección, y la responsabilidad civil por daños nucleares.

Argelia no tiene centrales nucleares, aunque opera reactores para investigación y formación, pero, en su territorio, Francia desarrolló ensayos nucleares durante la época de colonización, cuyas repercusiones siguen afectando a la población y al medioambiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy