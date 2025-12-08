Arquidiócesis de Nueva Orleans pagará 230 millones de dólares a unas 600 víctimas de abuso

La jueza Meredith Grabill confirmó el lunes el acuerdo que además de indemnizar a las víctimas, incluye varias medidas, como la creación de protocolos para denuncia de casos en la arquidiócesis y fortalecer la protección infantil.

La arquidiócesis, una de las más antiguas de Estados Unidos, había solicitado la protección por bancarrota en 2020, tras recibir más de 600 denuncias de abuso sexual supuestamente cometidas por parte de sacerdotes, diáconos y otros miembros del personal de la iglesia.

El litigio se convirtió en uno de los más largos que involucren a una arquidiócesis en EE.UU., que concluye con el establecimiento de un fondo para las víctimas.

Los abogados de la arquidiócesis afirman que los fondos comenzarán a transferirse al fondo para las víctimas a partir del 26 de diciembre, según información citada por la televisora WVUE FOX 8.

Las reformas en materia de protección infantil se implementarán desde enero del próximo año.

La arquidiócesis contribuirá con cerca de 70 millones de dólares, que serán aportados por las cerca de 150 parroquias y organizaciones benéficas, al fondo de compensación para las víctimas de abusos sexuales.

El arzobispo de Nueva Orleans, Gregory Aymond, dijo a los medios al salir de la corte que espera que los sobrevivientes de abuso encuentren "cierto consuelo" y expresó su satisfacción por la culminación del “largo” proceso.

Aymond, que ha estado en la Arquidiócesis de Nueva Orleans desde 2009, espera retirarse próximamente.

El papa León XIV ha elegido al arzobispo James Checchio como su sucesor.