Arquidiócesis de Nueva York busca recaudar 300 millones para compensar a víctimas de abuso

En una carta, Dolan señaló que se había reunido con víctimas para abordar la resolución de sus casos mediante un acuerdo global negociado con la asistencia de un mediador. Añadió que ambas partes han contactado al juez retirado Daniel Buckley para asumir ese rol, debido a su trayectoria en casos similares en EE.UU.

Dolan indicó que la arquidiócesis, la más grande de EE.UU., ha tomado "decisiones financieras muy difíciles", como despedir a trabajadores y reducir su presupuesto operativo en un 10 %. También está ultimando la venta de varias propiedades, tras haber vendido este año su sede en Manhattan.

"Cuando se complete, esperamos que estas transacciones resulten en más de 300 millones de dólares, fondos que se pueden separar para dar compensación a los supervivientes de abusos sexuales", explicó.

También dijo que los esfuerzos de la arquidiócesis para compensar a las víctimas se ha "complicado por los problemas legales" con su aseguradora durante décadas, Chubb, la cual ha "rechazado cumplir con las pólizas" que la entidad pagó y que incluían cobertura por denuncias de mala conducta sexual.

El cardenal, que envió la carta con motivo del Adviento, dijo que el abuso sexual de menores es una "vergüenza" en la Iglesia, pidió perdón a las víctimas "traicionadas" y señaló que la organización ha trabajado para fortalecer protocolos de protección infantil y dar justicia a los afectados por esta lacra.

La arquidiócesis de Nueva York destapó hace cinco años los nombres de 120 sacerdotes y diáconos acusados de abusos sexuales a menores o por tener pornografía infantil, en un intento de avanzar hacia la reconciliación y la justicia.

Según medios locales, unas 1.300 personas han denunciado ser víctimas de abusos sexuales cuando eran menores por parte de los curas y trabajadores de la arquidiócesis.