Art Basel Miami Beach reunió a más de 80.000 visitantes y 43 países

El público -integrado por coleccionistas privados, representantes de instituciones culturales y visitantes de América, Europa, Asia, África y Medio Oriente- reafirmó el rol de la feria como el principal mercado y plataforma de descubrimiento de arte moderno y contemporáneo en el hemisferio occidental, detalló Art Basel en un comunicado.

Sin detallar sumas, la organización subrayó que las galerías reportaron ventas en todos los segmentos del mercado, con colocaciones de obras de maestros de la posguerra y del modernismo, de artistas contemporáneos consagrados y de talentos emergentes.

Entre las adquisiciones más destacadas figuran obras de Ruth Asawa, Sam Gilliam, Alice Neel, Andy Warhol y Martin Wong, así como redescubrimientos de Emma Amos, Eva Olivetti y Juliette Roche, y obras de nuevos valores como Kelsey Isaacs, Cisco Merel y Adriel Visoto.

La feria también atrajo, entre el viernes y el domingo, a representantes de más de 240 museos y fundaciones de todo el mundo, incluyendo instituciones de Europa, América, Asia, África y Oriente Medio.

Entre las secciones más destacadas de la edición 2025 sobresalió Meridians, un espacio que presentó 19 obras de artistas internacionales en gran formato, con instalaciones monumentales que profundizaron la narrativa expandida de las Américas en el arte contemporáneo.

Además, debutó Zero 10 -la nueva iniciativa global de Art Basel dedicada al arte de la era digital-, la cual despertó un fuerte interés entre coleccionistas consolidados, nuevos compradores, instituciones y público general, señala la nota de prensa.

Igualmente obras generativas, híbridas físico-digitales y NFTs registraron una demanda significativa, lo que consolida el lugar del arte digital dentro del ecosistema contemporáneo.

La próxima edición de Art Basel Miami Beach está programada para los días 4 al 6 de diciembre de 2026.