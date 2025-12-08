Asfura sigue adelante con más del 90 % de actas escrutadas en Honduras

Hacia las 12:30 hora local (18:30 GMT), con el 90,31 % de las actas escrutadas, Asfura encabeza los resultados con 1.165.454 votos (40,23%), contra 1.143.708 (39,48 %), que acumula el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, también conservador.

En tercer lugar continúa la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con 558.262 papeletas (19,27 %), según el informe oficial preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura sigue manteniendo una ventaja de unos 20.000 votos sobre Nasralla, que sumaba hasta el pasado viernes cuando la web del CNE dejó de funcionar por "problemas técnicos", según la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall.

Lo lento que va el escrutinio ha acrecentado la incertidumbre entre los hondureños, que a más de una semana de las votaciones del 30 de noviembre siguen sin conocer al presidente electo de su país.

Los hondureños acudieron a las urnas para elegir a un presidente que el 27 de enero de 2026 sucederá a la actual mandataria, Xiomara Castro, para un mandato de cuatro años.

Además, expresaron su voluntad popular para elegir tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.