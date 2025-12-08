Autoridades neerlandesas alertan de deterioro acelerado de infraestructura en Países Bajos

El informe, que abarcar el periodo 2026-2030, detalla la magnitud de las operaciones de renovación que deberá afrontar Países Bajos en los próximos años para sustituir puentes, túneles, esclusas y carreteras. “Necesitan ser renovadas con urgencia”, alertó Rijkswaterstaat.

Mientras, otro documento publicado por la gestora ferroviaria ProRail alerta de que varias partes esenciales del sistema nacional han superado su vida útil, lo que provoca más averías, restricciones y cierres.

Ambas agencias, los dos mayores gestores de infraestructuras en Países Bajos, piden más inversiones y advierten de que el volumen de mantenimiento necesario tendrá consecuencias visibles para toda la población en los próximos años.

El director de Rijkswaterstaat, Martin Wijnen, y el de ProRail, John Voppen, que han enviado hoy sendos informes al Parlamento neerlandés, afirman que la red solo se mantiene operativa mediante soluciones temporales, mientras la infraestructura “está envejeciendo” y varios túneles ya han sobrepasado la vida útil para la que fueron diseñados, en un presente en el que el tráfico no solo aumenta, sino que también es cada vez más pesado.

Un ejemplo es el puente de casi 90 años sobre la autopista A44, apodado La Ballena por el sonido que emite cuando se eleva. “Así es como se ve una infraestructura envejecida... bloques de madera para sostener la calzada y estructuras auxiliares para darle a este puente la capacidad de carga necesaria para el tráfico actual”, señaló Wijnen.

Voppen pide al Gobierno nacional que destine de forma estructural el 2 % del PIB a inversiones en carreteras, agua y ferrocarril, lo que, señaló, es importante para mejorar el estado de las infraestructura nacional, pero también para responder a posibles amenazas militares, según dijo al diario neerlandés De Telegraaf.

Rijkswaterstaat alerta de un déficit presupuestario de casi 35.000 millones de euros y Wijnen sostiene que “el retraso en el mantenimiento es mucho mayor que los presupuestos disponibles”, por lo que reclama al menos 2.000 millones adicionales el próximo año.

Según ambos organismos, Países Bajos afronta una gran tarea de mantenimiento, pero sin un aumento de financiación y una estrategia de renovación a gran escala, corre el riesgo de enfrentarse a fallos más frecuentes en infraestructuras esenciales que sustentan el transporte, la movilidad diaria y las futuras construcciones de vivienda.