Bolsa de Moscú permite inversión de accionistas de países que Rusia considera inamistosos

A partir de hoy los extranjeros podrán invertir en la bolsa de Moscú, tanto los ciudadanos de países que Rusia considera amistosos como hostiles, a través de corredores rusos y con el control de las autoridades, con el objetivo de proteger los intereses del país, según explica la propia Bolsa de Moscú.

El comunicado publicado en la web del parqué moscovita deja claro que las operaciones pueden realizarse de forma anónima.

De este modo, a través de "cuentas tipo In" los extranjeros podrán comprar valores rusos durante su oferta pública inicial o a través de órdenes públicas.

Además, podrán vender valores a través de corredores, recibir pagos, colocar y retirar fondos en depósitos en bancos rusos y firmar contratos de operaciones bursátiles.

La innovación permite la conversión de monedas dentro de la cuenta "In" y transferir activos entre cuentas de este tipo.

Esta clase de cuentas están bajo un control más estricto, pues los depositarios deben congelar temporalmente las acciones de empresas rusas hasta que no reciban el visto bueno de las autoridades.

Las "cuentas In" solo pueden recibir ingresos desde una cuenta bancaria del exterior u otra cuenta "In", por lo que no se permiten transferencias desde cuentas rusas regulares, ni retirar efectivo.

En julio, el presidente ruso, Vladímir Putin, levantó las restricciones impuestas a los inversores extranjeros que habían impuesto sanciones contra Rusia durante los años 2022 y 2023, aunque sus operaciones deben contar con la autorización de una comisión gubernamental.