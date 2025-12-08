Bruselas aboga por proteger a pequeñas empresas frente a plataformas como Temu

"No se trata solo de una cuestión de competencia leal, sino también de proteger a las pequeñas empresas de nuestros países que ven, por ejemplo, a Temu y la enorme cantidad de paquetes que llegan a la Unión Europea cada año como una amenaza para su existencia", dijo el ministro danés de Industria, Negocios y Asuntos Financieros, Morten Bødskov, en la rueda de prensa posterior a la reunión con sus homólogos europeos en Bruselas.

También manifestó que los consumidores "no pueden estar seguros cuando navegan por internet y compran en plataformas como Temu", por lo que mostró el compromiso de que continuarán debatiendo la implementación de medidas al respecto.

En este sentido, el comisario europeo de Industria, Stéphane Séjourné, cifró en 20 millones diarios el número de paquetes pequeños que llegan a la UE cada día.

El pasado 13 de noviembre, los Estados de la UE aprobaron eliminar la exención de derechos de aduana que aplican a los envíos de valor inferior a 150 euros desde terceros países para frenar la avalancha de pequeños paquetes que llegan sobre todo desde China a través de comercios en línea como Temu o Shein.

Aunque la medida entrará plenamente en vigor en 2028, el acuerdo prevé trabajar en un mecanismo transitorio que permita empezar a cobrar derechos de aduana ya a principios de 2026 puesto que consideran que el problema es demasiado urgente como para esperar dos años para actuar.

"Eso es algo que tanto la industria como los consumidores debemos vigilar de cerca para asegurarnos de que obtenemos ganancias productivas, especialmente crecimiento, y también para proteger el mercado europeo", explicó Séjourné.

Durante la reunión, el secretario de Estado español para la UE, Fernando Mariano Sampedro, sostuvo que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y los ciudadanos necesitan que Bruselas "llegue al mercado electrónico con medidas eficaces".

Además, pidió que las estrategias que se aprueben incluyan la capacidad para paralizar y bloquear productos puestos ya en el mercado europeo que incumplan normativa europea, así como fijar y establecer infracciones y sanciones a los operadores que incumplan.

En cuanto a la crisis de Nexperia en Países Bajos, el comisario de Industria recordó que la Comisión Europea "apoya plenamente al Gobierno neerlandés" y señaló que la política industrial de la Unión debe encontrar nuevas capacidades de producción dentro de Europa y opciones de diversificación "incluso en lo que respecta a los chips".

"Debemos considerar esto como un sector estratégico. Y, por supuesto, la capacidad europea es esencial en este sentido", añadió.

Este lunes, los ministros de Industria de la UE reclamaron que la nueva Ley Europea de Chips proporcione soluciones estructurales para los problemas de suministro de semiconductores, después de que la crisis de Nexperia en Países Bajos haya vuelto a mostrar el peligro de la dependencia de China.