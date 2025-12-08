Buscan en Italia a reo albanés que escapó por cuarta vez de prisión tras serrar barrotes

El recluso, que cumplía una condena hasta octubre de 2048, escapó el pasado domingo tras serrar los barrotes de hierro de su celda, anudar sábanas para alcanzar el suelo y posteriormente escalar el muro perimetral de la prisión, de seis metros de altura.

El secretario general de la Unión Italiana de Trabajadores de la Administración Pública (Uilpa) Policía Penitenciaria, Gennarino De Fazio, señaló que se desconoce cómo logró superar el muro exterior de la cárcel y si hubo algún tipo de ayuda externa.

Entre los delitos por los que estaba condenado el prófugo se incluyen robos, atracos y tráfico de drogas, según informaron medios locales.

Antes de esta fuga, el hombre ya había escapado de las cárceles italianas de Parma (norte) y Terni (centro), así como de un centro penitenciario en Bélgica.

Las autoridades han solicitado la colaboración de todos los cuerpos de seguridad para localizar al prófugo y los investigadores están revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la prisión para reconstruir los detalles de la fuga y esclarecer si hubo alguna colaboración interna o apoyo externo que facilitara su escape.

Gennarino De Fazio denunció la situación de hacinamiento en la prisión de Opera: "En esta prisión, 1.338 presos están hacinados en 918 plazas disponibles - una sobreocupación del 153%— y son gestionados, como se puede, por solo 533 agentes, cuando se necesitarían al menos 811, un 34% más".