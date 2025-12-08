Caída acelerada del rial en Irán: el Poder Judicial ordena investigar "irregularidades"

El rial llegó a cotizarse hoy a 1.252.000 por dólar en el mercado libre, según casas de cambio consultadas por EFE en Teherán, lo que significa una pérdida del 16,14 % de su valor respecto a hace un mes, cuando el tipo de cambio era de unos 1.078.000 riales.

Ante esa deriva del rial, el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni-Ejei, ordenó hoy a la Organización de Inspección investigar el fuerte repunte de los tipos de cambio y advirtió que el Banco Central “debe rendir cuentas” si se comprueba negligencia o irregularidades en su gestión.

La instrucción busca esclarecer si hubo fallos administrativos o manipulación del mercado.

No obstante, la depreciación de la moneda iraní se aceleró desde finales de agosto, cuando Francia, Alemania y Reino Unido (E3) impulsaron la restauración de las sanciones de la ONU contra Teherán por su programa nuclear, y en poco más de tres meses ha perdido más del 25 %.

Estas sanciones entraron en vigor a finales de septiembre, sumándose a las medidas punitivas de Estados Unidos contra el país persa, impuestas desde 2018, que asfixian su economía, limitando la capacidad de la República Islámica para comerciar con otros países y, especialmente, vender su petróleo, gas y productos derivados.

Todo esto ha generado una inflación del 41 % en Irán, según datos revelados la semana pasada por el Banco Central iraní, que llevaba tres años sin ofrecer este tipo de información.