China condena a pena de muerte en suspenso a ex alto cargo del Consultivo por corrupción

El Tribunal Popular Intermedio de Yancheng informó en su cuenta oficial en la red social Wechat de que dictó también la privación de derechos políticos de por vida y el decomiso de todos los bienes personales del acusado.

La corte estableció además que, una vez cumplidos los dos años de suspensión, la pena capital será conmutada por cadena perpetua, con reclusión de por vida sin posibilidad de reducción ni libertad condicional, una fórmula habitual en China para casos de corrupción.

Según la sentencia, entre 2009 y 2024 Gou aprovechó los distintos cargos que ocupó en Pekín, entre los cuales figuraba el de vicealcalde, para facilitar beneficios a empresas y particulares en asuntos como operaciones empresariales y aprobación de proyectos.

En ese periodo, recibió de forma ilegal bienes por un valor superior a 236 millones de yuanes (30 millones de dólares, 25 millones de euros).

El tribunal calificó la cuantía de los sobornos como "particularmente enorme" y afirmó que las conductas ocasionaron "graves pérdidas" a los intereses del Estado y de la ciudadanía. Añadió que el impacto social del caso fue "especialmente negativo".

No obstante, la corte tuvo en cuenta factores atenuantes, como la existencia de actos en grado de tentativa, la confesión de los hechos, la aportación voluntaria de información sobre sobornos no descubiertos, el reconocimiento de culpabilidad y la devolución de los bienes ilícitos, cuya totalidad fue recuperada, según el fallo.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh) y presidente de China, Xi Jinping, comenzó una campaña anticorrupción en la que varios altos cargos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

Si bien esta campaña, uno de los programas estrella de Xi, ha destapado numerosos casos de corrupción en el seno del PCCh, algunos críticos han apuntado a que también podría estar siendo utilizada para acabar con la carrera política de determinados rivales o detractores.