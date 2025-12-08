Comisión electoral libia pide aprobar antes de abril el presupuesto para celebrar comicios

La misión de la ONU para Libia (UNSMIL) intenta aplicar una hoja de ruta política para completar el proceso de transición en un plazo máximo de 14 meses, en un país que no ha conseguido celebrar comicios presidenciales desde el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi en 2011, pese a los diversos intentos auspiciados por Naciones Unidas.

Las divergencias entre los dos ejecutivos que administran el dividido país - el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), en Trípoli, y el controlado por el mariscal Jalifa Haftar, en Bengasi,- han impedido concretar la hoja de ruta impulsada por la ONU para unificar las instituciones mediante elecciones.

"El presupuesto estimado para este proceso se ha finalizado. Instamos al Parlamento a que agilice su aprobación, con base en la propuesta presentada por la junta directiva de la comisión, para que la administración general pueda completar los preparativos y las contrataciones necesarias antes de mediados de abril", indicó hoy la HNEC en un comunicado.

El Parlamento, elegido en los últimos comicios parlamentarios de 2014, está aliado con el Ejecutivo de Bengasi y enfrentado al primer ministro del GUN, Abdelhamid Dbeiba, cuyo mandato consideran expirado por suspender los comicios presidenciales y legislativos previstos para diciembre de 2021.

La Comisión Electoral libia trabaja actualmente en la preparación de listas de candidatos tanto para las elecciones presidenciales como para renovar el Alto Consejo de Estado (senado) - órgano legislativo afín al GUN - con el fin de publicarlas con suficiente antelación para su revisión.