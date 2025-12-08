Condenan a 30 años de cárcel a un hombre que asesinó a un fiscal en un robo en Colombia

La Fiscalía probó que Deiver Jair Rodríguez Burgos le disparó al funcionario en dos oportunidades, razón por la cual un juez lo condenó por el crimen que cometió el pasado 10 de junio en Fusagasugá, del departamento de Cundinamarca, del que Bogotá es su capital.

El sentenciado fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y deberá cumplir la pena privado de la libertad en un establecimiento carcelario.

La investigación evidenció que Rodríguez interceptó a la víctima en el parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá. La intimidó con un arma de fuego para despojarla de un dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria y le propinó un primer disparo en una pierna.

Posteriormente, con el fiscal en el suelo, "lo golpeó, accionó nuevamente el arma de fuego ocasionándole una herida en el abdomen y se apoderó de un maletín que contenía 128 millones de pesos (unos 35.000 dólares)", agregó la Fiscalía en un comunicado.

Luego, emprendió la huida a bordo de una motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar.

Rodríguez fue capturado el pasado 10 de septiembre en un peaje de la carretera del Caribe, lejos del lugar donde cometió el crimen.

El fallo es de primera instancia y la defensa del condenado puede apelar la condena.