Costa Rica mantiene la tendencia de una inflación negativa y lejos de la meta oficial

Los datos publicados este lunes por el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que el índice interanual a noviembre de 2025 fue de -0,38 %, mientras que el acumulado en los primeros 11 meses del año fue de -1,31 %.

Durante noviembre la inflación fue de 0,47 % debido al aumento en los precios de productos y servicios como la telefonía móvil, los boletos aéreos, el tomate, los paquetes turísticos, el café, la papa y el servicio de autobús, entre otros.

"De los 289 bienes y servicios que integran el índice, 49 % subieron de precio, 33 % bajaron de precio, y 18 % no presentaron variación", detalló el INEC.

Costa Rica registró durante 2024 una inflación del 0,84 %, indicador que se encuentra fuera del rango de meta establecida por el Banco Central para ese año que era de entre un 2 % y un 4 %. La entidad mantiene para 2025 la misma meta.

Desde hace dos años la inflación se encuentra fuera de la meta establecida por el Banco Central y según el último informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inflación en Costa Rica crecerá gradualmente y podría retornar a la meta hasta en 2027.