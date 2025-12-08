Cuatro personas mueren por un golpe de mar en las Islas Canarias (España)

La víctima fue sorprendida mientras se bañaba en una piscina natural -muy típicas en las Islas Canarias- que fue arrasada por el oleaje.

Los servicios de emergencias que acudieron al lugar de los hechos recuperaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria, que fue estabilizada y evacuada a un hospital, donde falleció esta noche. Otra tres personas murieron en el momento (una mujer de 55 años, un hombre de 35 y otro cuya edad no ha sido confirmada).

Desde la tarde de ayer se mantiene la búsqueda de una persona desaparecida, por el momento sin éxito.

Dos de los fallecidos en el lugar son turistas de nacionalidad rumana y una eslovaca, según informaron fuentes municipales, aunque precisaron que esa información aún no es oficial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, varias personas que también se encontraban en la piscina tuvieron que ser atendidas por contusiones y magulladuras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los bañistas fueron sorprendidos mientras disfrutaban de uno de los grandes atractivos de las Islas Canarias: formaciones rocosas que dan lugar a piscinas naturales en el mar.

Sin embargo, por su proximidad al agua, estas piscinas pueden ser un peligro mortal cuando se registras fuertes episodios de oleaje, como el que atraviesan las Islas Canarias desde el viernes, por el que hay situación de prealerta por fenómenos costeros en varios puntos de su costa.

Sucesos como el de ayer son habituales en las islas, el más reciente hace solo un mes, el 8 de noviembre, cuando otras tres personas fallecieron en Tenerife y quince más resultaron heridas por golpes de mar en varios accidentes ocurridos en la misma jornada.