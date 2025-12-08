Cuba asegura que sus nacionales en EEUU "sufren persecución" por las políticas migratorias

"Los cubanos que viven en EEUU sufren (...) el miedo que infunde la actual política migratoria del Gobierno de ese país", escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta de la red social X.

El ministro insular también aseguró que los cubanos "no solo enfrentan el riesgo de ser deportados de forma arbitraria", sino que también "encaran la amenaza de perder o ver congeladas sus cuentas bancarias".

"Los traicionan quienes los incentivaron a migrar, quienes han dado la espalda a sus electores a cambio de influencia, favores políticos y dinero", sostuvo Rodríguez.

El Gobierno de Trump anunció el pasado 2 de diciembre la suspensión de todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de 19 países incluidos en una prohibición de viajes, entre ellos Cuba, Venezuela, Haití y Somalia.

La decisión afecta procesos de residencia permanente, naturalización, asilo, revisión de tarjetas de residencia y otros trámites migratorios supervisados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) y ha resultado en cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización.

La Administración republicana ordenó revisar de manera rigurosa las 'green cards' de los 19 países señalados y anunció además recortes en beneficios fiscales reembolsables, como el crédito por hijos o el crédito de ingreso por trabajo, argumentando que estos beneficios se entregan a inmigrantes que reciben más de lo que aportan, según la Casa Blanca.

Esta medida fue adoptada en un contexto de creciente represión migratoria y tras recientes incidentes de seguridad nacional, incluyendo el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con asilo.

Además, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) detuvo a más de 75.000 personas sin historial penal en redadas migratorias en los nueve primeros meses del Gobierno de Donald Trump, según informó el domingo último NBC News.