Demócrata Colin Allred abandona su candidatura al Senado de Texas

El anuncio llega varios días después de que el Supremo de Estados Unidos diera luz verde a un polémico rediseño del mapa electoral en el estado que beneficia a los republicanos de cara a las elecciones de término medio del 2026, donde se renueva la mayor parte del Congreso nacional.

En una publicación en la plataforma X, el político explicó que su decisión fue impulsada por el nuevo panorama electoral en el que queda el estado tras el rediseño.

"Una primaria y una segunda vuelta demócrata para el Senado, duras y desgastantes, impedirían que el Partido Demócrata entre a esta elección crucial unido frente al peligro que Donald Trump representa para nuestras comunidades y para nuestra Constitución", escribió Allred.

Allred se enfrentó en las pasadas elecciones de 2024 al republicano Ted Cruz por uno de los dos escaños de Texas al Senado, pero perdió por la contienda poco más de 8 puntos porcentuales del voto.

La salida de Allred coincide además con los rumores de que la congresista demócrata Jasmine Crockett, quien ha ganado notoriedad por su desempeño en la Cámara de Representantes, se presentará al Senado por Texas.

Crockett se enfrentaría a unas primarias con James Talarico, un legislador estatal y pastor presbiteriano.

El mapa electoral aprobado por el Supremo crea cinco nuevos distritos que favorecen al Partido Republicano, lo cual les daría una ventaja para retener el control del Congreso nacional y seguir impulsado la agenda del trumpismo.

De esta manera, los republicanos podrían pasar a controlar 30 de los 38 escaños que le corresponden a Texas en la Cámara Baja, frente a los 25 que ostentan actualmente.

Los detractores de la propuesta insisten en lo inédito de esta redistribución a mitad de la década pues estos movimientos se suelen completar tras nuevos datos aportados por lo censos que EE.UU. lleva a cabo cada diez años.