Ejército israelí dice haber abatido a "terrorista de Hamás" en Gaza que planeaba un ataque

"El ataque se realizó para eliminar la amenaza que representaba para las tropas desplegadas en el centro de la Franja de Gaza, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego", dijo un portavoz del Ejército israelí a EFE.

Bajo la consideración de que constituyen "amenazas inmediatas", las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, con una cifra de fallecidos que el Ministerio de Sanidad del enclave, dependiente de Hamás, ha elevado a 367 en su último recuento oficial, sin incluir los datos de hoy.

Entre ellos se encuentran tanto milicianos como gazatíes civiles que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

Parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares.

En Rafah (sur de la Franja), que Israel domina como zona militarizada desde abril, aunque llevaba ocupada por el Ejército desde mayo de 2024, las tropas matan casi a diario a presuntos milicianos palestinos que siguen "atrapados" en sus túneles sin que Israel les garantice una salida segura.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70.354 palestinos en ataques israelíes y más de 171.030 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.