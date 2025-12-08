El alcalde Estambul califica de "político" su juicio por supuesta falsificación de diploma

"La investigación sobre el diploma se convirtió en un caso político después de que anunciara mi candidatura presidencial. Este es un intento de eliminar a un rival. Así es como debe ser oído y entendido este caso", señaló el dirigente opositor en la tercera sesión del juicio penal contra él, en el que la Fiscalía pide casi 9 años de cárcel y su inhabilitación política.

El nuevo juez que asumió hoy el caso decidió tras tres horas fijar la nueva vista para el 16 de febrero y esperar así a que un tribunal administrativo decida si hubo irregularidades en el traslado, en 1990, del expediente de Imamoglu desde centro privado donde cursó sus dos primeros años a la Universidad pública de Estambul, donde se graduó.

El CHP, el partido de Imamoglu y líder de la oposición, denunció que este nuevo retraso sólo busca posponer el veredicto de inocente.

"Mi lucha es una lucha contra la tiranía. Ningún poder puede intimidarme", declaró en la sesión de hoy el alcalde, quien prometió que los responsables de lo que calificó de "injusticia" tendrán que rendir cuentas algún día en un juicio justo.

Imamoglu está encarcelado por una acusación de corrupción desde el pasado 19 marzo, un día después de que su título universitario en Administración de Empresas fuera anulado, en lo que el CHP considera fue el primer paso para impedir su candidatura presidencial, ya que la ley requiere tener titulación superior para ser jefe del Estado.

La Universidad de Estambul argumentó que el centro privado donde cursó los dos primeros años, la Universidad Americana de Girne, no estaba reconocidO por el Consejo de Educación Superior de Turquía, y que el traslado de la matrícula fue ilegal.

La defensa argumenta que a Imamoglu se le aceptó en su día la solicitud de cambio a la Universidad de Estambul.

"Si demuestro que todos mis documentos, todos mis procedimientos y todos los papeles que presenté son genuinos, ¿será usted capaz de tomar una decisión independiente bajo esta presión?", inquirió hoy Imamoglu al juez.

El dirigente socialdemócrata acabó en 2019 con 25 años de gobiernos municipales en Estambul del islamista AKP, el partido de Erdogan, que llegó a impugnar el resultado y obligó repetir las elecciones, que perdió de nuevo.

Aquella victoria precedió el triunfo electoral del CHP en las elecciones de marzo de 2024, en la primera derrota electoral a escala nacional de la formación islamista AKP en los 22 años que su líder, Recep Tayyip Erdogan, lleva en el poder, bien como primer ministro o como presidente.

Desde entonces se han abierto contra Imamoglu unos 15 procesos judiciales por casos que van desde colaboración con la guerrilla kurda PKK, a insultos al fiscal o corrupción y soborno en la gestión del Ayuntamiento.

Por este último cargo, la Fiscalía pide para él más de 2.300 años de cárcel.