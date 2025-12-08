El anuncio de aranceles de Trump movió en abril 1,5 billones dólares en mercado de divisas

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) dijo en su Encuesta Trienal de 2025, publicada este lunes, que el volumen de negociación del mercado de divisas subió en abril a un máximo histórico de una media de 9,5 billones de dólares diarios (unos 8,2 billones de euros), un 27 % más que en 2022 y más que durante las turbulencias de marzo de 2020 en la pandemia de la covid-19.

Más de 1,5 billones de dólares de ese volumen de negocios resultó del aumentó de la negociación que se produjo tras el anuncio de los aranceles de EEUU el 2 de abril y debido a la repentina e inesperada depreciación del dólar.

El BPI considera que "el mercado de divisas parece que actuó como amortiguador durante las turbulencias en abril de 2025".

Los bancos e inversores institucionales tenían en abril tasas de cobertura de riesgo del tipo de cambio bajas por lo que estaban poco protegidos frente al riesgo de pérdidas debido a que los costes de protegerse frente a pérdidas habían subido desde 2022 tras el rápido aumento de los tipos de interés en EEUU.

Algunos seguros de vida y fondos de pensiones redujeron sus ratios de cobertura entre 2022 y 2024.

Por ejemplo, el sector de seguros de vida japonés redujo su ratio de cobertura desde el 60 % hasta el 40 %, los fondos de pensiones holandeses desde el 30 % hasta el 25 % y los daneses desde el 55 % hasta el 50 %.

La baja cobertura de los inversores amplificó el repentino aumento de la negociación tras el anuncio de los aranceles de EEUU, que los inversores habían previsto pero que sorprendió por su magnitud, añade el BPI en la Encuesta Trienal.

Muchos inversores ajustaron los mayores riesgos percibidos en sus inversiones en dólares a través de derivados del mercado de divisas en vez de vender activos subyacentes.

Los inversores aumentaron sus ratios de cobertura de divisa, vendiendo dólares a plazo usando derivados del mercado de divisas para contrarrestar el riesgo de una depreciación mayor del dólar.

Los bancos e inversores institucionales trataron de cubrir sus exposiciones rápidamente, lo que amplificó la negociación al contado y de derivados: "forward" (acuerdo obligatorio para comprar/vender un activo a un precio y fecha futuros) y opciones (derecho pero no obligación a hacerlo, a cambio de una prima).

La respuesta fue diferente según los países, en algunos los inversores redujeron sus tenencias de dólares pero en otros, mantuvieron sus exposiciones.

Pese a estos movimientos el BPI considera que no hubo señales de tensión en la financiación en dólares en abril.

La negociación de los fondos de alto riesgo en opciones se duplicó lo que sugiere el aumento de la especulación, según el BPI.

El aumento del volumen de negociación diario en abril se debió principalmente a una subida de 1,1 billones de dólares en la negociación al contado ese mes, sin el efecto de los aranceles la negociación al contado se hubiera mantenido o, incluso, hubiera caído en comparación con abril de 2022.

Históricamente el dólar se ha considerado un activo seguro en momentos de tensiones en los mercados y tiende a apreciarse cuando los mercados de valores caen, lo que proporciona una cobertura natural para los activos en dólares y muchos inversores dejan grandes partes de carteras en dólares, especialmente acciones, sin cobertura.

Pero esto no ocurrió en abril porque el dólar se depreció mucho, depreciación que se intensificó con las ventas de dólares de gestores de activos que no eran de EEUU mediante "forwards".

La Encuesta Trienal es la fuente más amplia de información sobre el tamaño y la estructura de los mercados de divisas y de derivados de tipos de interés extrabursátiles globales.

Los bancos centrales y otras autoridades en 52 jurisdicciones participaron en la encuesta, coordinada por el BPI, para recopilar datos de más de 1.100 bancos y otros negociadores.

El volumen de negocios en el mercado de divisas era en 1989 de una media de 539.000 millones de dólares diarios (464.655 millones de euros) y desde entonces ha subido hasta llegar a los 9,5 billones de dólares en abril de este año.

En 2001 la negociación en el mercado de divisas bajó hasta 1,23 billones de dólares (1 billón de euros) (-19 % respecto a 1998) y en 2026 bajó hasta 5 billones de dólares (4,3 billones de euros) (-5 % respecto a 2013).

El mayor incremento del volumen de negociación en el mercado de divisas se produjo en 2007, del 72 % respecto a 2004.