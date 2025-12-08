El DAX 40 sube un 0,07 % debido a la cautela antes de la decisión de la Fed

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,07 % en 24.046,01 puntos.

La producción de la industria manufacturera alemana creció en octubre un 1,8 % respecto al mes anterior y un 0,8 % en términos interanuales.

La entrada de pedidos a la industria alemana subió en octubre un 1,5 % respecto al mes anterior, pero bajó un 0,7 % interanual, según cifras de la semana pasada que con las de producción dan optimismo respecto a la recuperación de la economía alemana.

Los mercados prevén que la Fed bajará sus tasas de referencia en un cuarto de punto el miércoles.

El grupo farmacéutico y químico Bayer ganó un 4,5 %, hasta 34,89 euros, tras una recomendación de compra de JPMorgan.

El fabricante de armamento Rheinmetall subió un 3,3 %, hasta 1.586,50 euros, y el de motores para aviones MTU Aero Engines avanzó un 1,6 %, hasta 355,90 euros.

El proveedor de sistemas para los sectores alimentario, de bebidas y farmacéutico Gea perdió un 4,8 %, hasta 54,85 euros, tras comentarios negativos de Morgan Stanley .

La inmobiliaria Vonovia cayó un 4,6 %, hasta 24,36 euros, y el fabricante de aromas y sabores Symrise bajó un 3,9 %, hasta 66,90 euros.