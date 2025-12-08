El euro cae pese a la mejora de la confianza de los inversores en la eurozona

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1622 dólares, frente a los 1,1651 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1655 dólares.

El índice de confianza de los inversores de Sentix mejoró un poco en diciembre, pero sigue en niveles negativos.

El euro recibió impulsos de la subida de la producción industrial en Alemania y de comentarios de miembros del Consejo de Gobierno del BCE, pero por poco tiempo.

La producción de la industria manufacturera alemana creció en octubre un 1,8 % respecto al mes anterior y un 0,8 % en términos interanuales.

La miembro del comité ejecutivo del BCE Isabel Schnabel considera que el próximo movimiento de los tipos de interés en la zona del euro será una subida por lo que deja entrever que el ciclo bajista ha concluido con los tipos de interés en el 2 %.

La economista alemana Schnabel dijo en una entrevista con la agencia Bloomberg que se siente cómoda con las expectativas del mercado de que el próximo movimiento será una subida.

El gobernador del banco central de Letonia, Martins Kazaks, dijo que el aumento de tasas no será en diciembre.

El gobernador del banco central de Finlandia, Olli Rehn, comentó en una entrevista con Econostream que las decisiones sobre los tipos de interés se tomarán en cada reunión.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1618 y 1,1670 dólares.