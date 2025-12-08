El Frente Polisario exige a la UE dejar de "saquear" las riquezas del Sáhara Occidental

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) anuló entonces el acuerdo por sentencia, al considerar que el pueblo del Sáhara Occidental -territorio controlado por Marruecos en un 80 %- no le dio su consentimiento.

Sin embargo, un año después, los países dieron luz verde al acuerdo mediante un procedimiento escrito que permite la aplicación provisional del pacto -ahora modificado-, que siempre estuvo vigente, ya que el TJUE decidió mantenerlo en vigor durante doce meses para evitar las consecuencias de una suspensión inmediata.

Al finalizar la prórroga, en octubre pasado, los Estados miembros dieron el visto bueno a la modificación, con una nueva propuesta que "extiende las preferencias arancelarias previstas en el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos a los productos del Sáhara Occidental" y "sustituye" el acuerdo anulado por el TJUE.

Con esta modificación, que permite la aplicación provisional del pacto, en los productos del Sáhara Occidental se deberá indicar que su lugar de origen es la excolonia española, una medida que el Frente Polisario considera insuficiente.

Ante esta decisión, Gali dijo que la UE "está más obligada que nadie a respetar el derecho internacional y el propio derecho europeo, y a dejar de eludir vergonzosamente las resoluciones para aprobar acuerdos con Marruecos que permiten saquear y robar las riquezas del pueblo saharaui, único soberano del Sáhara Occidental".

Además, instó al Estado español a "asumir sus responsabilidades en la culminación de la descolonización, en lugar de someterse de forma humillante al chantaje y al alineamiento descarado con la política expansionista y codiciosa de Marruecos, que amenaza a todos los vecinos del reino, incluida la propia España".

El Frente Polisario y varias asociaciones prosaharauis han convocado para este miércoles una manifestación en Bruselas, para protestar por la modificación del acuerdo y su aplicación, en vigor desde el pasado 3 de octubre.