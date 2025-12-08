El Gobierno de Trump seguirá adelante con la alianza AUKUS con Australia y Reino Unido

"Siguiendo las instrucciones del presidente, AUKUS sigue adelante a toda máquina", dijo Rubio en una comparecencia en Washington junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y sus homólogos australianos.

El jefe de la diplomacia estadounidense definió el acuerdo como "una alianza sólida" y aseguró que seguirán trabajando juntos para "ampliar la relación" y que abarque más aspectos.

Uno de los puntos que recoge el pacto de seguridad es la venta de submarinos de propulsión nuclear estadounidenses a Australia.

Hegseth celebró la "próxima entrega por parte de Australia de 1.000 millones de dólares adicionales para ayudar a ampliar la capacidad de producción de submarinos de Estados Unidos".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estamos reforzando AUKUS para que funcione para Estados Unidos, Australia y el Reino Unido", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno de Trump inició hace unos meses una revisión de este acuerdo para comprobar si estaba alineado con las prioridades de su agenda de "Estados Unidos Primero".

Este pacto es una de las pocas iniciativas aprobadas por Biden que han sobrevivido desde que el mandatario republicano regresó a la Casa Blanca a principios de año.

Estados Unidos busca aumentar su presencia y su poderío militar en el Indo-Pacífico para contrarrestar la creciente influencia de China en la región.