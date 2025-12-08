El IICA destaca el trabajo de México para enfrentar al gusano barrenador del ganado

Una de estas acciones es la modernización del Punto de Verificación e Inspección Federal (PVIF) de Cosamaloapan, Veracruz, valorado en 3 millones de dólares, el cual contó con el apoyo del IICA y que se suma a los trabajos de inspección de otros siete lugares similares en el sur del país.

"El fortalecimiento de este punto de inspección en México no solo protege a los productores del país, también contribuye a la seguridad sanitaria de toda Mesoamérica. Este es un ejemplo de responsabilidad regional que podría replicarse", declaró en un comunicado el director general del IICA, Manuel Otero.

Según Otero, la erradicación del gusano barrenador del ganado es "un objetivo compartido para las Américas" y que la modernización del punto en Cosamaloapan es "un paso decisivo para avanzar hacia un cinturón sanitario regional que proteja a millones de productoras y productores".

A su vez, el secretario de Agricultura de México, Julio Berdegué Sacristán, indicó por su parte que el punto de control "desfogará más rápido la revisión de 1.680 cabezas diarias de ganado", e insistió en que la ganadería mexicana es segura, pues "sólo 2 de cada 100.000 cabezas del hato ganadero mexicano se ha infectado en más de un año"

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Berdegué Sacristán precisó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en colaboración con los ganaderos y los gobiernos estatales, han logrado contener el 99.9 % de los casos en el sur-sureste desde noviembre de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El secretario de Agricultura subrayó que México continúa innovando para combatir al gusano barrenador mediante el uso de los binomios caninos para detectar heridas y gusaneras, el uso de trampas de monitoreo y afirmó que el país lleva un avance del 35 % en una nueva planta de cría y esterilización de moscas.

El gusano barrenador del ganado es una enfermedad parasitaria transfronteriza que representa un riesgo significativo para la salud de los animales, personas y los ecosistemas, con repercusiones directas sobre la seguridad alimentaria, la economía rural y el bienestar de las comunidades.

Esta enfermedad es causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax que deposita sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente y también en las personas. Horas después de que se han depositado, nacen los gusanos los cuales se alimentan del tejido vivo.

Se han detectado miles de casos de gusano barrenador en animales en Centroamérica y México, y cientos en humanos, desde su reaparición en la región en 2023.