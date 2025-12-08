El Kremlin confía que India continúe comprando petróleo ruso

"Según entendemos, nuestros socios indios continuarán con esta política (de compra de petróleo) para garantizar sus intereses económicos", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El Kremlin justificó que "India es un país soberano" y que importa "recursos energéticos donde le resulta ventajoso".

La semana pasada Putin viajó a Nueva Delhi, donde se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, con quien firmó varios acuerdos en las áreas de comercio y transporte, entre otras, hasta 2030 para consolidar los lazos comerciales entre ambos países.

El presidente Putin aseguró que Moscú es un proveedor confiable de petróleo, gas y carbón para la India y que Rusia podrá continuar enviando combustible de manera "ininterrumpida" a la economía india.

En agosto, Washington impuso aranceles de hasta el 50 % a productos indios con el argumento de que Nueva Delhi alimentaba, a través de la llamada "laguna de la refinería" una puerta trasera para que el crudo ruso transformado en la India siguiera llegando a Europa.

Tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y la imposición de sanciones a Rusia por parte de Occidente, India se convirtió en el mayor importador de petróleo ruso por vía marítima rusa.

De este modo, Moscú proporciona más de un tercio del suministro total de petróleo de Nueva Delhi, quien adquiere el hidrocarburo a un precio reducido.