El petróleo Brent baja casi un 2 %, hasta los 62,49 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió un 1,98 % -o 1,26 dólares- en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando terminó en 63,75 dólares.

El Brent inició la semana a la baja después de que Irak restableciese la producción en el yacimiento petrolero de West Qurna, que representa el 0,5 % del suministro mundial de petróleo, mientras los inversores seguían con ahínco las negociaciones de paz de EE.UU. para poner fin a la guerra de Ucrania, a la espera de conocer la decisión de tipos de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

Mientras tanto, los datos de la gestora de la Bolsa de Londres, LSEG, el mercado estima una probabilidad del 84 % de un recorte de un cuarto de punto en la próxima reunión de la Fed.