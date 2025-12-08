El presidente de Israel califica la retórica de Mamdani como "indignante" y "antijudía"

"Deslegitimar el derecho del pueblo judío a su antigua patria legitima la violencia y socava la libertad religiosa. Esto es antijudío y antiestadounidense", dijo Herzog en una crítica a la gestión de Mamdani, concretamente a su manera de proceder cuando hace poco más de dos semanas decenas de manifestantes boicotearon un acto en Nueva York que promovía que judíos norteamericanos hicieran la 'aliá' hacia Israel.

También conocida como 'aliyá', se trata de un proceso de inmigración a Israel facilitado por la Ley del Retorno israelí que otorga ciudadanía a quienes cumplen ciertos criterios de ascendencia judía. Involucra trámites, aprendizaje del idioma y la cultura, y cuenta con apoyo gubernamental y financiación de organizaciones como la Agencia Judía para Israel.

Defensores de la causa palestina, o simplemente de la solución de los dos Estados auspiciada en 1947 por el plan de partición de Naciones Unidas, critican este proceso por supuestamente perpetuar la ocupación y permitir que el Estado de Israel continúe expandiéndose con asentamientos en territorios de la Cisjordania ocupada.

"La respuesta del alcalde entrante fue sugerir que los judíos que consideran cumplir el sueño sionista supremo de hacer aliá están violando el derecho internacional y la santidad de la sinagoga. Esta retórica es indignante", continuó al respecto Herzog, quien recibió la distinción de doctor honoris causa por la Universidad Yeshiva durante esta celebración de la 101ª cena anual de la festividad judía Janucá.

Herzog, en quien están puestas todas las miradas desde hace una semana porque debe pronunciarse sobre la petición de indulto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prosiguió con su actitud beligerante contra Mamdani, afirmando que actualmente la "ola de antisemistismo institucional" en Nueva York es "inquietante".

Mamdani ha sido criticado ampliamente por israelíes, judíos estadounidenses y estadounidenses conservadores debido a sus palabras meses atrás -que también tuvieron mucho eco en campaña- asegurando que arrestaría a Netanyahu si pisara Nueva York, así como por su sólida defensa propalestina y a favor de "globalizar la Intifada" cuando ni siquiera era candidato a la alcaldía.