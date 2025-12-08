El príncipe Enrique consigue que Interior revise su protección tras serle retirada

Un cambio en la actual situación puede allanar el camino para un reencuentro entre el rey y los dos hijos del duque de Sussex que viven en Estados Unidos - los príncipes Archie y Lilibet, de 6 y 4 años, respectivamente-, a quienes el monarca no ve desde 2022.

El duque llevó el caso de su seguridad al Tribunal Superior de Londres, pero sin éxito, después de que su protección financiada con fondos públicos le fuera retirada cuando dejó la Casa Real.

Según el 'Sun', el Ministerio del Interior ha dado ahora un giro en su posición y ha ordenado que se haga una nueva evaluación del nivel de amenaza al que pueda enfrentarse el príncipe, por lo que se espera una decisión sobre su situación para el mes próximo.

Si el ministerio establece que el príncipe necesita protección las 24 horas del día cuando está en su país, el contribuyente británico tendrá que costearla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El duque, que reside en California con su mujer, Meghan, y sus dos hijos, ha afirmado en el pasado que no se siente lo suficientemente seguro como para traer a su familia al Reino Unido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los medios, el príncipe tiene que pagar millones de dólares por su seguridad.

El duque de Sussex ha visitado solo su país en varias ocasiones, siento la última el pasado septiembre cuando se reunió con su padre por primera vez en 19 meses.