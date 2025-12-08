El Supremo se inclina por aumentar el poder de Trump sobre las agencias independientes

El Alto Tribunal, de mayoría conservadora, se mostró abierto a acabar con una sentencia de la corte, de casi un siglo de antigüedad, que permite limitar el poder de los presidentes para destituir a funcionarios de una agencia independiente.

En una audiencia de más de dos horas de duración, los magistrados conservadores apostaron por avalar el despido de Rebecca Kelly Slaughter, integrante demócrata de la Comisión Federal de Comercio despedida por Trump en marzo.

Hasta ahora, los comisionados de estas agencias contaban con protección legal frente a la Administración que impedía destituirlos sin causa justificada.

El acta fundacional que creó la FTC recoge que los miembros solo pueden ser destituidos por causas como negligencia, ineficiencia o malversación en el cargo.

La Administración de Trump defendió en la corte que los despidos podrían favorecer la aplicación coherente de su agenda política.

De acabar dándole la razón a la Administración estadounidense, el caso supondría un antes y un después en la estructura del Gobierno federal y su gestión.

También abriría la puerta a que se realicen más destituciones en otras agencias.

La decisión final sobre el caso se espera que se publique antes de finales de junio.