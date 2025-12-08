Empresarios de México prevén inversión extranjera de 45.000 millones de dólares en 2026

Durante la presentación de las perspectivas de IED y comercio exterior del Comce, el presidente del organismo, Sergio Contreras, detalló que el cálculo estima cerrar 2025 con 43.200 millones de dólares de IED y superar los 45.000 millones en 2026, según estimaciones del sector.

Contreras afirmó que México se encuentra en una posición estratégica para atraer capitales, aun en un entorno global marcado por tensiones comerciales que ha iniciado la Administración Trump desde enero pasado con la imposición de aranceles globales.

Destacó, asimismo, que la combinación entre la relocalización de las cadenas de suministro, fenómeno también conocido como ‘nearshoring’ o ‘friendshoring’, y la sólida base manufacturera nacional permitirá mantener la llegada de inversiones.

“México, al final de cuentas, estamos con 3.000 kilómetros de frontera con la economía más importante del mundo (EE.UU.)”, apuntó el directivo, al señalar que esta ubicación convierte al país en un receptor natural de nuevas cadenas de producción.

Contreras subrayó que 90 % de las exportaciones mexicanas son manufacturas consolidadas y con altos estándares de calidad, lo que incrementa el interés de empresas globales por establecer operaciones o coinversiones con firmas nacionales.

“Tenemos una industria nacional extraordinariamente importante”, dijo, al insistir en la necesidad de fortalecer la marca Hecho en México.

Recordó que México es ya el quinto mayor receptor mundial de IED y que Estados Unidos concentra cerca del 40 % de la inversión que llega al país, seguido de España.

Por su parte, el experto comercial y exjefe negociador del T-MEC por México, Kenneth Smith, afirmó que no existe un escenario real de ruptura del acuerdo comercial de Norteamérica, pese a la retórica de Washington.

Explicó que, durante el proceso de consultas públicas en Estados Unidos, más del 75 % de las 1.500 cartas recibidas pidió extender el tratado por 16 años adicionales, mientras solo 2 % planteó cancelarlo.

Smith señaló que la revisión programada para 2026 será exhaustiva, pero no implica que el pacto expire si no hay consenso, como ha sugerido Trump.

“El acuerdo no expira bajo ninguna circunstancia hasta 2036”, enfatizó.

Añadió, además, que la mayoría de los grupos empresariales estadounidenses respaldan la continuidad del T-MEC por su impacto positivo en su economía, aunque buscarán ajustes en temas como cumplimiento, barreras comerciales y certidumbre regulatoria.

Smith subrayó que tanto México como Canadá deben prepararse para una negociación compleja, en la que Estados Unidos podría usar los aranceles como herramienta de presión.

Aun así, consideró que el contexto abre oportunidades para fortalecer la integración productiva de América del Norte y atraer inversiones en sectores estratégicos como semiconductores, equipo médico e inteligencia artificial. EFE