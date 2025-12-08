Fráncfort y el BCE acuerdan financiar el mantenimiento de la escultura del euro

La ciudad de Fráncfort aportará 30.000 euros y el BCE 20.000 euros, informaron este lunes ambas partes.
La escultura gigante azul del euro, símbolo de Europa y sobre todo de la divisa, está situada en la Plaza Willy-Brandt de Fráncfort, a pocos metros de distancia de la primera sede del BCE.
Se ha convertido desde finales de 2001 en un símbolo de identidad de la ciudad y uno de los motivos de fotografías favoritos de turistas.
La escultura del euro, que es obra del artista alemán Ottmar Hörl, tiene una altura de 14 metros, pesa 50 toneladas y por la noche se ilumina todo el año con luces LED (Diodo Emisor de Luz).
El aumento del vandalismo los últimos años ha incrementado los costes de mantenimiento de la escultura.
El símbolo del euro está rodeado por doce estrellas que representan los primeros doce países que introdujeron el euro, en enero de 2002, aunque ahora ya usan la divisa los ciudadanos de 20 países y a partir del próximo año lo harán los de 21, cuando Bulgaria entre el club.