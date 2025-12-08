FundéuRAE: "triaje", no "triage"

En los medios de comunicación pueden verse frases como “Atiende 32 000 urgencias con el triage de alta resolución”, “¿Cómo se clasifican los pacientes según el triage?” o “El triage es un procedimiento clínico que clasifica a los pacientes según la gravedad de sus síntomas”.

El 'Diccionario de la lengua española' recoge la voz 'triaje', escrita con jota, la cual se define como ‘clasificación de los pacientes según el tipo y gravedad de su dolencia o lesión, para establecer el orden y el lugar en que deben ser atendidos’. Cabe indicar que las palabras que terminan en “-⁠aje” o “-⁠eje”, sin apenas excepciones, se escriben con jota, tal como indica la 'Ortografía de la lengua española', por lo que no resulta adecuada la grafía 'triage', que ha llegado al español a través del inglés, aunque tiene origen francés.

Por su parte, el 'Diccionario panhispánico de términos médicos' incluye también 'triaje' con jota, especifica que no es correcta la variante 'triage' e indica que es también posible usar con ese sentido el sustantivo 'priorización'. Además, recoge 'filtro' como variante coloquial.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo apropiado habría sido escribir “Atiende 32 000 urgencias con el triaje de alta resolución”, “¿Cómo se clasifican los pacientes según el triaje?” y “El triaje es un procedimiento clínico que clasifica a los pacientes según la gravedad de sus síntomas”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.